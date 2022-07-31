اليوم السابع
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الجيش الوطنى اليمنى: الخيار العسكرى الطريق لإحلال السلام

الأحد، 31 يوليه 2022 10:13 ص
الجيش الوطنى اليمنى: الخيار العسكرى الطريق لإحلال السلام الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد رئيس هيئة العمليات في القوات الحكومية اليمنية، اللواء الركن خالد الأشول،اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني على أتم الاستعداد لخوض المعركة وإحلال السلام الذي لن يتم سوى بالخيار العسكري.

 

وقال الأشول، في كلمته التي ألقاها، خلال اختتام دورة تدريبية لرؤساء عمليات الألوية والوحدات وقطاعات المنطقة العسكرية الثالثة ، إن جماعة الحوثي لم تلتزم بأي اتفاقيات أو عهود أو مواثيق منذ بداية حربها ضد الدولة اليمنية.

 

وأضاف المسئول اليمني العسكري ، حسبما أفادت قناة "اليمن الإخبارية"، أن الجيش أثبت صمودا أسطوريا طوال الحرب خلال السنوات الثمان الماضية رغم الإمكانات المحدودة.

 


الجيش اليمنى

الحكومية اليمنية

الحوثيين

اليمن



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