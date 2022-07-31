الجيش اللبناني يحرر مخطوفا فى بعلبك ويضبط أسلحة ومعدات لصناعة المخدرات

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أعلن الجيش اللبناني تحرير مواطن سوري مخطوف بالإضافة إلى ضبط مواد ومعدات مستخدمة في صناعة المخدرات وأسلحة حربية وكمية من الذخائر.

وأكد الجيش - في بيان - أن وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، نفذت مداهمة في حي الشروانة – بعلبك، فتعرضت لإطلاق نار، مما دفع عناصر الجيش للرد على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل سوري وإصابة مواطن لبناني من بين مطلقي النار.

ودهمت الوحدة المذكورة منزل المطلوب وألقت القبض على مواطن لبناني وسوريين، فيما تمكنت دورية مديرية المخابرات من تحرير المخطوف.

وأوضح الجيش أنه تم ضبط كمية من المواد الأولية والمعدات المستخدمة في صناعة المخدرات، و5 سيارات و6 أسلحة حربية ومسدس، وكمية من الذخائر وأجهزة المراقبة. كما أتلفت عناصر الجيش حوالي 3000 متر مربع من الحشيش المزروع.