التنمية المحلية: اختيار 835 متدرباً من بين 1344 مرشحاً لـ25 دورة تدريبية

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الاختبارات القبلية لبعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة تستمر على مدار الأسبوعين الحالى والقادم، لاختيار 835 متدرباً من بين 1344 متقدماً لحضور دورات إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وإدارة المشروعات pmp وأساسيات الحاسب الآلى والأوفيس والتصميم الجرافيكى والإنفوجراف والفيديو وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية وتصميم شبكات المعلومات والأمن السيبرانى وتطوير البرامج الإلكترونية والتطبيقات .

وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أنه تم إخطار جميع المحافظات بموعد الاختبارات القبلية لترشيح المتقدمين للاختبارات وفقاً للشروط الخاصة بكل دورة تدريبية، وقام المرشحون بالتقدم للمحافظة لإجراء الاختبارات، وتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء الاختبارات النهائية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتى تركز على مستوى اللغتين العربية والانجليزية والحاسب الآلى والذكاء والمعلومات العامة والمهارات والسلوكيات الشخصية وموضوع الدورة، إضافة الى المقابلة الشخصية لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية واساسيات الحاسب الآلى، كما تتضمن دورات إعداد المدربين وقادة المستقبل بعض الشروط الإضافية بألا يزيد سن المرشح عن 48 عاماً والحصول على مؤهل عال وألا يقل درجته الوظيفية عن الثالثة مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى .

وأكد شعراوى، أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى فى المحليات، بالإضافة الى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى بإسلوب علمى وتطوير الإدارة المحلية والاصلاح الادارى بالمحافظات، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

وأشار شعراوى، إلى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2022/2023، تتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبى السابق، لافتا إلى أن عدد الدورات المستحدثة بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبة تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربا بنسبة زيادة 20% مقارنه بالعام التدريبى السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 شهور بإجمالى 40 أسبوع فعلى، وبإجمالى 183 أسبوع تدريبى بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبى السابق.

وتابع شعراوى، أنه تم إدراج (29) دورة جديدة خلال الخطة التدريبية لتنفيذ التكليف الرئاسى للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن و مديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديرى الموارد البشرية ومسئولى التدريب على مستوى الديوان والمراكز، و فرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، اضافة الى 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهه التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمى Cop27 فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد فى دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار و منظمة WFP وشركة إزرى و الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

وكشف وزير التنمية المحلية أنه تم زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى، وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس فى تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعى والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمى (التدريب عن بعد)، و دورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكى (Power BI )، و سيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل اجهزتة ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه فى الخطة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تم لأول مرة إتاحة الفرصة لخريجى الجامعة الفرنسية (اسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب فى الدورات الموجهة لخريجى قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) و التى يقوم على تنفيذها المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها و من خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين فى مجال السكان و البيئة والتفتيش و عمل المراكز التكنولوجية و وحدات التغيرات السكانية و تطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمى للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء إضافة إلى دورات مشروعات خريجى دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.