الإكوادور تضبط طنا من الكوكايين مخبأً في شحنة خشب متجهة إلى أوروبا

فاطمة شوقى

ضبطت الشرطة في الإكوادور طنًا من الكوكايين متجهًا إلى أوروبا، وذلك بعد العثور عليها في عدة سيارات تحمل شحنات من الخشب الساج متجهة لأوروبا، حيث نفذت العملية في بلدات في منطقتي جواياس وأوريلانا الإكوادوريتين، حسبما قالت صحيفة "تريد" الإكوادوريين.

وأفاد المدير الوطني للتحقيقات في الشرطة الوطنية الإكوادورية، الجنرال آلان لونا فيلافيسينسيو، أنه تم تنظيم عميات الضبط بعد أن علم أن منظمة إجرامية قامت بملء شاحنات بالمخدرات تم تخبئته وسط شحنة من خشب الساج ، وتم العثور على أكثر من 810 كيلوجرام من هيدروكلوريد الكوكايين، وأيضا 234 كيلوجرام في شاحنة آخرى.

وأوضحت الشرطة الوطنية الإكوادورية أن كمية المخدرات التي تم العثور عليها كانت من المفترض أن تباع في السوق الإكوادورى مقابل 1.4 مليون يورو .

وكانت الإكوادور أعلنت عن تصدير شحنة من القنب لشركة سويسرية لاستخدامه في إنتاج الأدوية، حيث أن شركة إكوادورية أوضحت أن القنب الإكوادورى سيتم تصديره لأول مرة في التاريخ إلى خارج البلاد وسيصل إلى سويسرا.

وأوضحت أن الشحنة الأولى غادرت البلاد يوم 17 يوليو الجاري وتم تسليمها من قبل السلطات السويسرية للعميل النهائي في زيورخ يوم 25 من الشهر نفسه.

وطورت الشركة الإكوادورية بالفعل من هذه المادة غسولا للشعر وكريمات للبشرة ومشروبات عطرية وحلويات وقطرات تحت اللسان لتخفيف الألم.