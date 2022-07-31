اليوم السابع
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اعرف ضوابط حضور معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية

الأحد، 31 يوليه 2022 02:30 ص
اعرف ضوابط حضور معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية معاونو النيابة الإدارية الجدد- أرشيفية
كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

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تستقبل اليوم الأحد هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد، معاوني النيابة الجدد، لحلف اليمين القانونية، وبدء المراسم، وحددت الهيئة عدة ضوابط لحضور المعينين الجدد من معاونى النيابة الإدارية، الذين سيؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلي:
 
أولاً: التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالنسبة لخريجي دفعة 2015، المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، ودفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022).
 
ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.
 
ثالثًا: التزام معاوني النيابة الجدد بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض)، والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.
 

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