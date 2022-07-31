استطلاع: غالبية البريطانيين يريدون انتخابات عامة بعد انتهاء سباق المحافظين

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع لصحيفة "الإندبدنت" البريطانية أن غالبية الناخبين البريطانيين يعتقدون أنه يجب الدعوة لإجراء انتخابات عامة مباشرة بعد انتخابات قيادة حزب المحافظين، بغض النظر عن الفائز فى السباق لخلافة بوريس جونسون، سواء وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس أو وزيرة الخزانة السابق، ريشي سوناك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه حوالي 160 ألف عضو من حزب المحافظين - أي ما يعادل 0.34 في المائة من الناخبين - الإدلاء بأصواتهم بداية من الاثنين لانتخاب زعيم حزب المحافظين المقبل ورئيس الوزراء البريطاني المقبل.

وفي تسليط الضوء على شهية الجمهور لإجراء انتخابات مبكرة ، أظهر الاستطلاع الذي أجرته سافانتا أن 56 في المائة يؤيدون الاقتراح القائل بأن كل من يفوز في مسابقة القيادة "يجب أن يدعو إلى انتخابات عامة على الفور".

لم يوافق أكثر من ثلث المستجيبين بقليل ، وكان الرقم أعلى بين ناخبي حزب المحافظين ، بنسبة 59 في المائة. لكن اللافت للنظر أن 34 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم لصالح المحافظين في عام 2019 يعتقدون أن الزعيم الجديد يجب أن يدعو للانتخابات العامة.

ومن جانبه، تحدى السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال، من سيخلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته في 5 سبتمبر للدعوة إلى انتخابات مبكرة ، وأصر على أن حزبه "مستعد" للحكم بعد 12 عامًا على مقاعد المعارضة.

وخلال المناظرات المتلفزة ، رفض كل من سوناك وتروس الدعوات لإجراء تصويت مبكر ، وبدلاً من ذلك حاولا التركيز على ما سيفعلانه كاستجابة فورية للتضخم المتصاعد والاقتصاد في أزمة.

ومع ذلك ، فإن تعليقاتهما تعكس التأكيدات التي قدمها كل من جونسون وتيريزا ماي عند توليهما المنصب بأنهم لن يجروا انتخابات عامة مبكرة - وهي تأكيدات تراجعا عنها لاحقًا.