ائتلاف عراقي يدعو للاتفاق على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة

كتب: أحمد جمعة

جدد ائتلاف النصر العراقي، اليوم الأحد ، دعوته إلى الكتل السياسية العراقية كافة لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للاتفاق على خارطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية، خدمة للمصالح الوطنية العليا .

وذكر الائتلاف أن مبادرته تهدف في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة.

وأشار الائتلاف إلى أنه كان قد طرح في 22 يونيو الماضي من خلال "تحالف قوى الدولة الوطنية" مبادرة شاملة وانقاذية للأزمة الراهنة، ولكن لم يتم الاعتناء بها .