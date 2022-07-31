اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة

الأحد، 31 يوليه 2022 01:49 م
إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى القادم من منشأة القناطر إلى مناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث مرورى ومصابين  أعلى الطريق الدائرىالإقليمى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان. 
 
 
 
وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث إنقلاب السيارة الميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى  لتلقي العلاج.
 
 
 
ورفع رجال المرور آثار الحادث، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 
 

امن الجيزة

حادث تصادم

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