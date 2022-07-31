إصابة 2 برش خرطوش فى مشاجرة بين طرفين بالمنشأة جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية بينهما، تم ضبط 4 أشخاص من المشاركين في المشاجرة من بينهم 2 مصابين برش خرطوش، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى للعلاج، وتم تعين الخدمات الأمنية اللأزمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة المركز وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة بين طرف أول ممدوح م م ا 49 سنة سائق مصاباً " برش خرطوش أسفل الرأس من الخلف " ويوسف ا ع ع 27 سنة مساح مصاباً " برش خرطوش بالرأس من الأمام "وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " مصطفي ا م س 30 سنة عامل ونجل عمه صلاح ح م س 26 سنة سائق الطرفان يقيمان دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والشتم وأتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج إصابتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.