اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:56 م
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إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب ميكروباص في الشرقية

الأحد، 31 يوليه 2022 12:50 م
إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب ميكروباص في الشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأوسطى مدخل العبور اتجاه الشروق بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد نصار ،مدير أمن الشرقية، إخطارا من، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الأوسطى مدخل العبور، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية.

تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

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العاشر من رمضان

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