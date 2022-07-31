إصابة طالب طعنه عامل بسبب اقتراضه أموالا من المتهم وتأخره فى السداد بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب طالب على يد عامل، بجرح طعني نافذ بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب اقتراض المصاب مبلغا ماليا من المتهم وتأخره في السداد بمنطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وعند مطالبة المتهم له حدثت بينهما مشادة تعدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة".

جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة وحجزه للعلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال طالب مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وحجزه للعلاج، ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ع م ع"، 18 سنة، طالب، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتم حجزه للعلاج بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين "م أ ج"، 20 سنة، عامل، مقيمان دائرة المركز، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب اقتراض المجنى عليه مبلغا ماليا من المتهم وأخر في سداده، وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.