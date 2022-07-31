إزالة فى المهد لحالات تعد وحملات مفاجئة على الإدارات الخدمية بالواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، برئاسة محمد بكري بالتصدي وإزالة وردم تعد داخل الحيز العمراني للمدينة بشارع طراد النيل نهاية شارع روعة، حيث تم ردم الحفر وإزالة صبة أعمدة خرسانية واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية ونا القس.