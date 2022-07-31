إزالة فى المهد لحالات تعد وحملات مفاجئة على الإدارات الخدمية بالواسطى ببنى سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، برئاسة محمد بكري بالتصدي وإزالة وردم تعد داخل الحيز العمراني للمدينة بشارع طراد النيل نهاية شارع روعة، حيث تم ردم الحفر وإزالة صبة أعمدة خرسانية واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية ونا القس.
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت لجنة برئاسة أشرف مليجي نائب رئيس المركز وبمعاونة أعضاء التفتيش المالي والإداري بالوحدة للمرور علي الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق والإدارات الخدمية التابعة، والتي شملت التضامن الاجتماعي والوحدة الصحية ومكتب التموين، لتحقيق الانضباط الإداري وتقديم وتسهيل الخدمات.
وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية برفع 165 طن من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية.
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