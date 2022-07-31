إخلاء سبيل طفلة متهمة بقتل شقيقتها بمقص في قنا وتأجيل النطق بالحكم إلى سبتمبر

ترجع أحداث الواقعة لشهر يونيو من العام الحالي 2022، عندما أنهت طفلة حياة شقيقتها إثر قيامها بطعنها بمقص حديدي أثناء المزاح معها داخل منزلهما بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا بقنا، وكشفت التحريات أن المتهمة في الواقعة شقيقة الطفلة، حيث قامت بطعنها بمقص أثناء المزاح بينهما، داخل المنزل.

وكانت قررت جهات التحقيق في مركز دشنا، شمالي قنا، إيداع طفلة دار رعاية، لمدة أسبوع، وإعادة عرضها على جهات التحقيق، بعد اتهامها بقتل شقيقتها بمقص.



