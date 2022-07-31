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إخلاء سبيل طفلة متهمة بقتل شقيقتها بمقص في قنا وتأجيل النطق بالحكم إلى سبتمبر

الأحد، 31 يوليه 2022 03:04 م
إخلاء سبيل طفلة متهمة بقتل شقيقتها بمقص في قنا وتأجيل النطق بالحكم إلى سبتمبر محكمة جنح مستأنف قنا - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهمة بإنهاء حياة شقيقتها أثناء المزاح معها بمقص، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا وتأجيل القضية للدور الأول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة لشهر يونيو من العام الحالي 2022، عندما أنهت طفلة حياة شقيقتها إثر قيامها بطعنها بمقص حديدي أثناء المزاح معها داخل منزلهما بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا بقنا، وكشفت التحريات أن المتهمة في الواقعة شقيقة الطفلة، حيث قامت بطعنها بمقص أثناء المزاح بينهما، داخل المنزل.

وكانت قررت جهات التحقيق في مركز دشنا، شمالي قنا، إيداع طفلة دار رعاية، لمدة أسبوع، وإعادة عرضها على جهات التحقيق، بعد اتهامها بقتل شقيقتها بمقص.

 


 

 


مركز دشنا

طفلة المقص

امن قنا

اخبار قنا



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