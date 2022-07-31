إحلال وترميم وتجديد مبانى وأسوار 7 مدارس بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، طرح أعمال إحلال وترميم مبانى وتجديد مبانى 7 مدارس بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء.

وتم طرح أكبر عملية إنشاءات تشهدها الإدارة التعليمية بالشيخ زويد علي مستوي محافظة شمال سيناء كمرحلة أولى، وتشمل إحلال وإنشاء مدرسة الخروبة الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة النخلات تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة الشلاق الابتدائية، إحلال وإنشاء مدرسة أبو فرج الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، إحلال وإنشاء سور مدرسة الخروبة الإعدادية، إحلال وإنشاء سور مدرسة الشلاق الإعدادية.

وسبق وأعلن حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه تم الانتهاء من صيانة شاملة وإعادة ترميم لعدد من المدارس فى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد .

وأشار إلى أنه قام بمراجعة وتفقد المدارس التى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها وهى مدرسة الشلاق الإعدادية، وتم عمل صيانة شاملة لها، ويتم العمل بها للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بها، ومدرسة العوايضة الابتدائية القديمة جارى بحث رفع كفاءتها وتشغيلها خلال العام الدراسي القادم، ومدرسة الوحشي للتعليم الأساسي والتي تم عمل صيانة شاملة لها، ومدرسة ابو رفاعي الابتدائية والتي تم صيانة شاملة لها.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء إحلال وتجديد عدد 6 مدارس متطورة في الشيخ زويد وجنوب رفح في خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووضع باقى المدارس وعددها 13 مدرسة كإحلال وتجديد في الخطة القادمة عن عامى 2023 / 2024 .

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى لقائه مع اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور المهندس غريب حسن حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أمين جودة نقيب المهندسين بالمحافظة استعداد الهيئة لتلبية كافة مطالب المحافظة وتجهيز المدارس المتضررة من فرش وأثاث وغيره، علاوة على إنشاء مدرسة التلول الصناعية البحرية لتكون متخصصة في بناء وصناعة السفن، وإقامة 3 مدارس في أرض المتفوقين بالعريش احداهما متعددة المراحل من الحضانة حتى الثانوى والثانية تكون رسمية للغات، وكذا اقامة توسعات في 5 مدارس بكل من العريش وبئر العبد.

كما تمت الموافقة على إدراج إقامة مبنى ادارة العريش التعليمية في الخطة القادمة.