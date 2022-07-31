

وأضاف زيلينسكي أن كل شيء يتم تنظيمه، في إشارة إلى مرافقة كاملة و مساعدة لوجستية ومادية كاملة، مشيرا إلى أنه يجب على الناس الذين لم يتخذوا قرارهم أن يتخذوه بأنفسهم.



وفي السياق، أوضحت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن عملية الإخلاء الألزامي لسكان المناطق التي تحت سيطرتها في منطقة دونيتسك ستأتي قبل بدء "موسم التدفئة".



وأوضحت إيرينا فيريشوك - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، السبت - أن رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية، بافلو كيريلينكو، طلبت من الحكومة الأوكرانية إنشاء مقر إخلاء على مستوى الولاية.



وقالت فيريشوك إن "منطقة دونيتسك خالية من إمدادات الغاز، وقد تم إصلاح جميع خطوط أنابيب الغاز التي يمكن إصلاحها، لكن للأسف جرى تدمير كل ما من شأنه أن يساعد في تدفئة الناس في الشتاء وباختصار، لن تكون هناك تدفئة في دونيتسك في فصل الشتاء وبحسب المادة 33 من قانون الحماية المدنية للسكان، فإن الإخلاء إلزامي وأعتقد أن هذا واجب على كل فرد بالغ من أفراد الأسرة".



وذكّرت أن هناك حاليًا 52 ألف طفل في منطقة دونيتسك ولا يمكن تعريضهم لخطر قاتل في فترة الشتاء - بدون حرارة وإنارة وتدفئة.



يذكر أنه مجلس الوزراء الأوكراني كان قد أنشأ - أمس - مقرًا للتنسيق لتنظيم إجلاء المدنيين من منطقة دونيتسك وعين إيرينا فيريشوك رئيسة له وسيضم المقر الرئيسي أيضًا ممثلين عن الوزارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات الإقليمية.