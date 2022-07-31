أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وإليكم أبرز الأخبار المنشورة على موقع اليوم السابع حتى الساعة السادسة مساءً.

الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالانتهاء من ميكنة "صندوق تنمية "الصادرات"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق تنمية الصادرات"، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ونيفين منصور، مساعد نائب وزير المالية للسياسات. وزير التموين: جارٍ اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقات لمدة 6 أشهر أكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجاً جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر. مدبولى: توجيهات رئاسية ببدء دراسة صياغة أسعار توريد المحاصيل للموسم الجديد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. غدا طقس شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غدا

تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.

هيئة التأمين الاجتماعى: انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاش من اليوم