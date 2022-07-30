اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 02:58 م
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‫تعرف على عدد المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج

السبت، 30 يوليه 2022 01:49 م
‫تعرف على عدد المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج محاصيل زراعية - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، أشار خلاله إلى أن عدد المنتجات الزراعية التي تصدرها مصر إلى الخارج، أكثر من 359 منتجا زراعيا، كما بلغ عدد الدول التي تفتح أسواقها أمام الحاصلات والمنتجات الزراعية حوالي 150 دولة حول العالم.
 
وتشمل أهم الحاصلات الزراعية التي تصدرها مصر إلى الخارج، والتي تتمتع بسمعة جيدة "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ".
 
وبلغ إجمالي الحاصلات الزراعية المصرية التي تم تصديرها هذا العام، خلال الفترة من بداية يناير وحتى الآن، حوالي 4 ملايين و191 ألفا و200 طن، ‏وذلك بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.
 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

الزراعة

الصادرات الزراعية

وزارة الزراعة

المنتجات الزراعية



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