"وقاية النباتات" ينفذ برنامجا تدريبيا عن الاستخدام الآمن للمبيدات بسوهاج

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبى عن الاستخدام الآمن للمبيدات خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2022 بمحطة بحوث شندويل بسوهاج وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأهمية دور المحطات البحثية التدريبى والإرشادى فى مختلف المحافظات وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن البرنامج التدريبى استهدف عدة محاور اشتملت على مقدمة عن كيمياء المبيدات الحشرية وأسس تقسيم المبيدات والتركيب الكيميائى لبعض المبيدات علاوة على طرق التطبيق الأمثل للمبيدات بالإضافة إلى التعرف على طرق التنبؤ بمستوى الإصابات الحشرية من خلال المصائد واقتصاديات المكافحة والتكامل بين استخدام المبيدات والمكافحة الحيوية حفاظا على بيئة زراعية نظيفة وأيضا استخدام بدائل المبيدات كأحد وسائل المكافحة بالإضافة إلى تأثير العمليات التجهيزية على خفض متبقيات المبيدات فضلا عن التدريب العملى الذى تناول أنواع المبيدات المختلفة وكيفية قراءة البطاقة الاستدلالية للمبيدات وأنواع آلات الرش وكيفية استخدام كل نوع منها وكيفية تحضير المبيدات وعمل تركيزات مختلفة منها وطريقة الاختبار على الآفة وكيفية الفحص بعد التجريب.

شارك بالبرنامج الدكتور احمد سلام رئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة سوهاج وأساتذه متخصصون بفرع المعهد بشندويل دكتور احمد مزيد والدكتور عصمت السليمانى دكتور صفاء عبدالعزيز دكتور احمد جاد بحضور الدكتور ابو بكر عبدالعظيم الدقاق مدير المحطة الإقليمية والدكتور حمدى محروس ابوزهاد مدير محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل والدكتور محسن شحاتة وكيل المحطة للإرشاد والتدريب وعدد كبير من مهندسى الإرشاد والمكافحة وشباب الخريجين وطلبة الجامعات ذات الصلة وأضاف الدكتور طارق عفيفى الشيخ وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن هذا الدورة اهتمت بالجانب العملى فى الحقل فضلا على أنها تأتى فى إطار الدور الريادى للمعهد لاستثمار نتائج البحوث العلمية فى المجال التطبيقى ولتقديم كل ماهو حديث فى مجال الاستخدام الآمن للمبيدات.