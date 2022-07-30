وفاة كهربائى صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه إنارة فراشة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقى كهربائي، حتفه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتوصيل كهرباء فراشة بقرية كفر عنان التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول" ا.ف" كهربائي لمستشفي زفتي جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء عمله في توصيل كهرباء فراشة بقرية كفر عنان صعقه التيار الكهربائي ولقى حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.