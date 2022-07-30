وزير القوى العاملة يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد

كتبت ـ آية دعبس

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ب العام الهجري الجديد ، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

وأكد الوزير، أن هذه المناسبة الجليلة كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال الوزير: إنه بهذه المناسبة يعاهد عمال مصر الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس التوفيق والسداد.