اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد

السبت، 30 يوليه 2022 10:53 ص
وزير القوى العاملة يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجري الجديد ، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.
 
وأكد الوزير، أن هذه المناسبة الجليلة كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.
 
وقال الوزير: إنه بهذه المناسبة يعاهد عمال مصر الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس التوفيق والسداد.
 
وكان قد قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن اليوم السبت، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

 


العام الهجرى

وزير القوى العاملة

القوى العاملة



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