وزيرة الثقافة الأردنية: المشاركة المصرية بمهرجان جرش يؤكد قوة علاقات البلدين

أ ش أ

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، أن المشاركة المصرية في فعاليات مهرجان "جرش للثقافة والفنون 2022" تؤكد قوة العلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان.

وقالت هيفاء النجار، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن مصر تشارك في مهرجان "جرش" في نسخته 36 بفرقة رضا، كما يشارك الفنان تامر حسني، مشيدة بالمشاركة المصرية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية، مضيفة أن الوجود المصري في نسخة المهرجان الحالية يأتي في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، منوهة بأن الفن المصري يعيش بيننا دائما.

وأشارت إلى أن مهرجان "جرش" هذا العام له طبيعة خاصة، حيث إن هذه النسخة تعد الأولى في المئوية الثانية للمملكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن نسخة 36 من المهرجان تحمل إنجازات 35 دورة سابقة، مشيرة إلى أن المشاركة العربية في هذه النسخة تعد كبيرة ومتشعبة من كافة البلدان العربية، لافتة إلى أن رسالة المهرجان تؤكد أن الأردن يحتضن الجميع كما هو دائما، حيث يعد مكانا ومصدرا للعطاء.

وأشادت وزيرة الثقافة الأردنية بحضور العديد من الفرق والمثقفين العرب خلال الافتتاح الذي يعد عالميا من حيث التنظيم والمشاركة من كافة الدول العربية، معربة عن أملها أن يطلق المهرجان صناعات ثقافية على أعلى مستوى أردني عربي، مؤكدة أن كافة المشاركين في المهرجان سيتم تقديمهم للعالم من خلال الحلة الجديدة للمهرجان والتي تعكس الثقافة الأردنية وتقاليدها.

ولفتت إلى أن مهرجان "جرش" لن يكون على أيام أو بمدينة جرش فقط، بل في كل العام وفي كل مدن المملكة، وبحضور مصري عربي أيضا، معربة عن أملها في أن تصل رسالة المهرجان للعالم بأن الأردن للجميع.

وانطلقت فعاليات مهرجان "جرش للثقافة والفنون 2022" بالأردن الأربعاء الماضي، ويتواصل على مدى عشرة أيام، بمشاركة أردنية وعربية ودولية.

وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار "نورت ليالينا" في المدينة الأثرية في جرش على المسرحين الجنوبي والشمالي، ومسرح أرتيمس، والساحة الرئيسية، ومسرح الصوت والضوء، وشارع الأعمدة، إضافة إلى فاعليات أخرى في عمان وإربد ومأدبا والفحيص.

وشهد الحفل حضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مندوبا عن الملك عبد الله الثاني، حيث أوقد شعلة انطلاق المهرجان.

واستضاف حفل الافتتاح نجمين عربيين، هما الفنان المصري وائل الفشني، والفنانة ميس حرب من سوريا، وتنوع برنامج حفل الافتتاح بين أعمال خاصة للناصر و"رم"، وفقرات من الموروث الأردني، حيث استضاف العرض فرقة معان للفنون الشعبية، وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية من الرمثا.