نصائح للتعامل مع الحيوانات خلال ارتفاع حرارة الجو.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الجمعة المقبل.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح الواجب اتباعها للتعامل مع الحيوانات خلال الموجة الحارة.

1- على مستوى الغذاء يتم تقديم الغذاء فى الأوقات المناسبة قبل الشروق وبعد المغرب، ويفضل زيادة عدد مرات التغذية.

2- يفضل زيادة الطاقة والبروتين فى الأعلاف المركزة فى علائق الصيف عن الشتاء لتلافى التأثيرالسلبى لانخفاض المأكول مع زيادة الأملاح والفيتامينات بنسبة 20-30% صيفا.

3- يمكن للأبقار عالية الإنتاج استخدام الدهون المحمية، لأن العبء الحرارى الناتج عنها أقل من الكربوهيدرات مع الاهتمام بإضافة الدهون المحمية وليست الزيوت النباتية.

4- الاهتمام بوجود الماء النقى النظيف ويفضل لو كان باردا طوال الوقت، أما الحيوان ربع أو نصف لوح ثلج فى حوض الشرب ويكون الحوض فى مكان مظلل ويغسل باستمرار.

5- نتيجة لأن الحيوان يقلل من الأعلاف الخشنة ويزيد من استهلاك المركزات، فاحتمال كبير ارتفاع الحموضة، وبالتالى ينصح باستخدام بيكربونات الصوديوم فى العلائق طوال فترة الصيف.

6-استخدام الطرق الميكانيكية مثل المراوح أو التبريد بالرذاذ أو رش الأسطح بالماء لتوفير البيئة المواتية.