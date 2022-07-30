معاون وزير الشباب: نحتاج لمعرفة نسبة مساهمة الرياضة بالناتج المحلى الإجمالى

قال مصطفى مجدى، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرياضة قضية مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدورها فى تحسين معدلات الصحة للمواطنين، وتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد ومنافع أخرى متعددة.

جاء ذلك على هامش استضافته بحلقة نقاشية بصالون التنسيقية عن الرياضة فى مصر تحت عنوان: "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أبطال مصر الحاصلين على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكشف معاون وزير الشباب والرياضة عن شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومى، وهى شراكة علمية استراتيجية تقوم على أساس مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

وأوضح مجدى، أنه على الرغم من البنية التحتية القوية لقطاع الرياضة، إلى أننا لا نستطيع أن نعرف مقدرا مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى، على عكس قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والتجارة والصناعة وقناة السويس.

وشدد معاون وزير الشباب والرياضة، على أنه أصبح هناك جيل جديد من المنشأت الرياضية والشبابية وهو مختلف تمام عن الجيل السابق، حيث توجد مدينة رياضية على أحدث المعايير العالمية فى العاصمة الإدارية، والتوسعات التى شهدتها مدينة برج العرب، موضحا أن كل هذه التوسعات تزيد من فرصة ريادة مصر فى القطاع على المستوى العالمي.

وأكد معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية وعضو التنسيقية، على أهمية العلاقة التكاملية بين تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة الرياضة المصرية معقبا: "قد تكون نموذج فريد فى التعاون بين الوزارات وبين التنسيقية، لتناول العديد من القضايا والتكامل فيما بينهم بشأنها".