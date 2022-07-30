مصرع محامٍ أثناء حضور عزاء بقرية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى محامى بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك أثناء حضور عزاء بالقرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع محامى بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء حضور عزاء بالقرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مشهد جنائزى معيب شيع الآلاف من أهالى قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان المحامى محمد شعبان الذى وافته المنية بالأمس أثناء تقديمه واجب العزاء فى وفاة صديق له وجلوسه وسماعه لتلاوة القران الكريم.

وكان المحامى محمد شعبان صاحب 57 عاما حريص على أداء الواجب الأمر الذى جعله يصلى العشاء ثم ذهب لتقديم واجب العزاء بعد وفاة أحد أصدقائه، وعند جلوسه وسماعه لتلاوة القرآن الكريم تفاجئ أهالى القرية الجالسين بسقوط المتوفى مغشيا عليه.

وعلى الفور نقله الأهالى إلى أحد أطباء القرية للاطمئنان عليه ظنا منهم بأنه حى حتى أكد لهم الطبيب بأنه مات، ولكن الأهالى ذهبوا إلى طبيب آخر ليتأكدوا من صحة وفاته.