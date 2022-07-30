اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

السبت، 30 يوليه 2022 03:16 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية، أثناء الاستحمام، بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع طالب غرقا في مجرى ترعة الإبراهيمية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص العام تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد إصابة 5 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بينها 3 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص، واصابة شخصين آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي، بآخري "كاروا" على طريق الصعيد الزراعي أمام شركة الغزل بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات المنيا، وأبوقرقاص، والتحفظ علي المركبات تحت تصرف النيابة العامة.
 

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