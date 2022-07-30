اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 04:03 م
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مصرع شخص غرقا بترعة الناصر بالبحيرة فى ظروف غامضة

السبت، 30 يوليه 2022 03:41 م
مصرع شخص غرقا بترعة الناصر بالبحيرة فى ظروف غامضة مصرع شخص غرقا- أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى عامل زراعي مصرعه غرقا داخل مياه إحدى الترع بمركز النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع عامل زراعى غرقا ويدعى علاء . م. ج " 42 عاما أثناء نزوله ترعة الناصر دائرة مركز النوبارية.

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 
 
 
  

 


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