مصرع شخص غرقا بترعة الناصر بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى عامل زراعي مصرعه غرقا داخل مياه إحدى الترع بمركز النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع عامل زراعى غرقا ويدعى علاء . م. ج " 42 عاما أثناء نزوله ترعة الناصر دائرة مركز النوبارية.