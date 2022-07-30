اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤسسة المدارس الرسمية تعلن انضمام 4 مدارس جديدة وفتح باب التقدم والتحويل لها

السبت، 30 يوليه 2022 09:52 ص
مؤسسة المدارس الرسمية تعلن انضمام 4 مدارس جديدة وفتح باب التقدم والتحويل لها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مؤسسة المدارس الدولية، والتى تدير المدارس الرسمية الدولية الحكومية، انضمام الفروع التالية إلى فروع المدارس الرسمية الدولية:
 
-  فرع المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.
- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.
- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.
- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.
 
وأوضحت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، أنه قد تم فتح باب التقديم والتحويلات بالمراحل المختلفة بالفروع الجديدة، وللاطلاع على روابط التقديم والتحويلات، يرجي الضغط على اسم المدرسة بالإعلان التالي للدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة.
 
https://drive.google.com/file/d/1nOtS1np5I_n0wWE1NuNvhT4mA8aRZIZt/view?usp=sharing
 
176849843_1337745573274289_2719761350579478558_n1

 


التربية والتعليم

المدارس الرسمية الدولية

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

المدارس الرسمية الدولية تعلن إتاحة التحويلات للعام الدراسي الجديد

الأحد، 17 يوليه 2022 10:57 ص

عروض مسرحية خلال حفل تخرج طلاب المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:32 م

المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم تعلن مد التقدم لرياض الأطفال حتى 2 يوليو

الخميس، 23 يونيو 2022 02:18 م

المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تعلن عن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 مايو 2022 11:39 ص

فتح باب الالتحاق برياض الأطفال بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية لـ1يونيو

السبت، 30 أبريل 2022 03:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة