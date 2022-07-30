اليوم السابع
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كيف انخفضت نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية؟ "إنفوجراف"

السبت، 30 يوليه 2022 03:20 م
كيف انخفضت نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية؟ "إنفوجراف" انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية
كتب ـ مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "إنفوجرافا" على الصفحة الرسمية للصندوق على فيس بوك، يشير إلى نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار العام الدراسي 2021 / 2022 وانخفاض نسبة التعاطي الى 0.8% بعدما كانت 12% عام 2017.
ويتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
 
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التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

تعاطي المخدرات لسائقي المدارس

تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

اليوم السابع بلس



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