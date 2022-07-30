فتح باب حجز أراضي مقابر "مسلمين" بنظام اللحد لقاطني بدر والشروق والعبور

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لعدد 212 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) للمقبرة بمدينة بدر، وذلك للمقيمين بمدن ( بدر - الشروق – العبور ) بنظام حق الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة بدر، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من ۲۰۲۲/۷/۳۱ : ۲۰۲۲/۸/۳۱ بجهاز مدينة بدر في مواعيد العمل الرسمية .

وحول شروط الحجز، قال: يشترط في المتقدم لحجز قطعة أرض المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً ( مواطن مصري الجنسية ) وليس شخصاً معنوياً ( شركة أو مؤسسة )، ومن قاطني إحدى مدن (بدر - الشروق - العبور)، وألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج - الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.