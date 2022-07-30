ضبط محاولة تهريب قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية فى مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أسامة دياب مدير لجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية، بحوزة راكب قادم من الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رحلة رقم 733، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية نظراً لارتباكه الشديد، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد محمد البحيرى مأمور الفحص بالأشعة، ومحمد صابر محمد رئيس قسم الفحص فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة وتكرارية.

وبالعرض على محمود عبد النبى نائب مدير الإدارة كلف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك وعمرو العميرى مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 400 عبوة زيوت شيش الكترونية و200 قطعة غيار خاصة بالشيش داخل حقائب الراكب.

قرر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 98 لسنة 2022 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.