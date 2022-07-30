ضبط "كعبورة" بحوزته أكثر من نصف كيلو من مخدر البودر قبل ترويجها ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "البودر"، وبحوزته أكثر من نصف كيلو من المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث القسم بقيام عاطل مقيم دائرة القسم بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "البودر".

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها، من ضبط "ى أ ي"، وشهرته "كعبورة"، 27 سنة، عاطل مقيم عزبة الزراعة - دائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته 600 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.