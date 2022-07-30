ضبط عاطل قتل شقيقه خنقا بالمراغة شمال سوهاج بسبب خلافات مالية

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك عقب قيامه بقتل شقيقه خنقا أثناء وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات مادية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين بناحية قرية الغريزات دائرة المركز نتج عنها وفاة أحدهما وتم ضبط المتهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة برئاسة المقدم محمد عبد السلام رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين شقيقين أحدهما موظف والآخر عاطل بناحية قرية الغريزات دائرة المركز قام على إثرها الثانى أثناء عملية الاشتباك بالأيدى بخنق شقيقه الموظف حتى فارق الحياة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل سبب ذلك لوجود خلافات مالية بينهما ورفض المجنى عليه إعطائه الأموال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.