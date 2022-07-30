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صندوق مكافحة الإدمان: مركز العزيمة أول مراكز يتم تأسيسها على أيدى المتعافين

السبت، 30 يوليه 2022 12:04 ص
صندوق مكافحة الإدمان: مركز العزيمة أول مراكز يتم تأسيسها على أيدى المتعافين صندوق مكافحة الإدمان
كتب محمود رضا الزاملى

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قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى، مركز العزيمة أول مراكز يتم تأسيسها على أيدى المتعافين من الإدمان، بعد أن وضعنا خطة متكاملة لمكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات للوقاية من خطرها على المجتمع. 
 
وأضاف مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى، خلال جوله لبرنامج مانشيت داخل مركز العزيمة بالمنيا، إن مركز العزيمة أول مكان للعلاج بالعمل، ولكل ورشة مدرب لتدريب المتعافين على العمل والتصنيع والإنتاج. 
 
فيما أكدت نيفين فكرى المدير العلاجى لمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة الأدمان ، التدريب يبدأ مع بعض المتدربين بحسب تخصصاتهم في الخارج، ومركز عزيمة أحد أكبر المراكز التي طتطبق سياسية برنامج العلاج بالعمل، والورش تؤهل المتعافين من الإدمان مهنيا خلال الـ90 يوما الموجودين بها داخل مركز عزيمة. 
 
وأكدت نيفين فكرى، مركز عزيمة يضم وزرش حدادة ونجارة وكهرباء وخياطة لتطبيق مبادرة بأيدينا. 
 
فيما عقد البرنامج لقاءات مع عددا من المتعافين العاملين بالمركز. 
 
 

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مصر

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