رويترز: إسرائيل تعلق استخدام مقاتلات "F35" بسبب اكتشاف خلل تقنى بمقعد الطرد

كتب محمد جمال

قررت إسرائيل، اليوم السبت، تعليق استخدام مقاتلات F-35، بسبب اكتشاف خلل تقنى وأعطال في في أحد المكونات في مقعد الطرد، مما قد يعرض الطيارين للخطر أثناء حالة الطوارئ، وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أعلن سلاح الجو الإسرائيلى عن توقف مؤقت لاستخدام مقاتلات F-35، بعد مخاوف أمريكية من وجود عيوب في الأنظمة.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على حسابه بموقع “تويتر”، إن الطائرات ستخضع لعمليات تفتيش ستستمر بضعة أيام، لافتة إلى أن أي عمليات لمقاتلات F-35 ستتم بموجب تفويض خاص من قائد القوات الجوية.

وجاء الإعلان الإسرائيلي في أعقاب إشعار أمريكي أمس الجمعة بوجود عيوب محتملة في مقاعد الطوارئ في أنظمة طرد الطيارين على متن ثلاث طائرات عسكرية أمريكية ، بما في ذلك طائرة F-35، بما يشكل خطرا محدقا على الطيارين.

وتم إنتاج الطائرة F-35 من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، وتُعرف أيضًا باسم مقاتلة الأمريكية الواعدة المشتركة، وفي إسرائيل يطلق عليها "أدير".

وحسب هيئة البث الاسرائيلية "كان"، تعتبر طائرة F-35 من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم. واشترت إسرائيل 50 طائرة من طراز F-35i.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قام بتقييم مقاتلاته المتقدمة من طراز F-35، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة معظم أسطولها من طائرات الجيل الخامس بسبب مشكلة في مقاعد الطرد.

ولفت الجيش إلى أن إسرائيل نسقت ردها مع الجيش الأمريكي ومكتب البرنامج المشترك F-35.