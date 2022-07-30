اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 04:26 م
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رئيس مدينة الشهداء يتفقد مشروعات حياة كريمة بسرسموس ويبحث شكاوى المواطنين

السبت، 30 يوليه 2022 03:00 م
رئيس مدينة الشهداء يتفقد مشروعات حياة كريمة بسرسموس ويبحث شكاوى المواطنين مشروعات حياة كريمة بسرسموس
المنوفية - محمد فتحى

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قام المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم ترافقه  شادية الهجين رئيس الوحدة القروية بساحل الجوابر بجولةٍ ميدانيةٍ بقرية سرسموس تفقد خلالها الوحدة الصحية، ومركز شباب القرية، كما تفقد تخشيب أعمدة نقطة الإطفاء.
 
وقام رئيس المدينة خلال جولته بقرية سرسموس بمقابلة عدد من أهالي القرية وبحث ومناقشة مطالبهم وتوجيه رئيس الوحدة بالمتابعة المستمرة لشكاوى وطلبات الأهالي وسرعة حلها.
 
مشروعات حياة كريمة بسرسموس (1)
مشروعات حياة كريمة بسرسموس

مشروعات حياة كريمة بسرسموس (2)
مشروعات حياة كريمة بسرسموس 

مشروعات حياة كريمة بسرسموس (3)
مشروعات حياة كريمة بسرسموس

مشروعات حياة كريمة بسرسموس (4)
مشروعات حياة كريمة بسرسموس 

 


حياة كريمة

محافظة المنوفية

مركز الشهداء ساحل الجوابر



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