اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ذا هيل: شكوك بين الجمهوريين حول إمكانية فوز ترامب بترشيح الحزب فى 2024

السبت، 30 يوليه 2022 01:55 م
ذا هيل: شكوك بين الجمهوريين حول إمكانية فوز ترامب بترشيح الحزب فى 2024 دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن المفاجآت التي كشفتها جلسات استماع لجنة مجلس النواب، التي تحقق فى هجوم الكابيتول، أثارت الشكوك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بشأن إمكانية فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 أو حتى الترشح لولاية أخرى في البيت الأبيض.

 

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتعليق على الرئيس السابق، إن "سلسلة" من التفاصيل المحرجة حول سلوك ترامب في الأسابيع التي سبقت 6 يناير 2021، وأثناء الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، ستضر بشدة بقدراته السياسية فى انتخابات 2024.

 

وقال السناتور: "لا أعتقد أنه سيرشح نفسه مرة أخرى وهذا أمر جيد، بسبب سلسلة الأحداث الكاملة"، مشيرًا إلى شهادة المساعدة السابقة فى البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون، بأن ترامب اندفع إلى أحد عملاء الخدمة السرية عندما رفض نقله إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير.

 

وأفادت تقارير إعلامية أن هاتشينسون ، أحد مساعدي رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ، يتعاون الآن مع تحقيق وزارة العدل في هجوم 6 يناير.

 

وقال عضو مجلس الشيوخ الثاني عن الحزب الجمهوري ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لا يريدون منه أن يكون مرشح الحزب لمنصب الرئيس مرة أخرى.

 

قال النائب: "يمكنني الاعتماد من جهة على عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يريدون دونالد ترامب أن يكون مرشحنا" ، مضيفًا: "يمكنني الاعتماد على عدد لا يتجاوز الإصبع الواحد".

 

وقال السناتور إن "التأثير التراكمي" لجلسات 6 يناير يلقي بثقله على قدرة ترامب على البقاء في عام 2024.

 

وعلنًا ، يتوقع قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن يواجه ترامب منافسة شديدة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024. ويعتقدون أن قبضة ترامب على الحزب تتراجع وسط استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة اهتمام الناخبين بحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

 

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (جمهوري من كنتاكي) للصحفيين مؤخرًا إن ترامب سيواجه "مجالًا مزدحمًا" لمنصب الرئيس.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات الرئاسة 2020

بايدن

الحزب الجمهورى

الحزب الديمقراطى



الموضوعات المتعلقة

ترامب ينصح بيلوسى بعدم زيارة تايوان

السبت، 30 يوليه 2022 01:05 ص

جاريد كوشنر يكشف "حروب الجناح الغربى".. صهر ترامب: ستيف بانون هدد بـ"قسمى نصفين".. ‏طرده من البيت الأبيض أهم إنجازاتى.. لم أعارض حصوله على عفو رئاسى مثل والدى.. وحاولت إخفاء ‏إصابتى بالسرطان عن الرئيس وإيفانكا

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:30 م

سى إن إن: العدل الأمريكية تستعد لمعركة قضائية بشأن "امتياز ترامب التنفيذى"

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:01 م

ترامب يشارك فى احتفالات بانطلاق بطولة للجولف برعاية سعودية

الخميس، 28 يوليه 2022 04:55 م

ذا هيل: ترامب يرفع دعوى تشهير ضد CNN بسبب انتخابات 2020

الخميس، 28 يوليه 2022 12:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة