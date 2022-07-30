ذا هيل: شكوك بين الجمهوريين حول إمكانية فوز ترامب بترشيح الحزب فى 2024

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن المفاجآت التي كشفتها جلسات استماع لجنة مجلس النواب، التي تحقق فى هجوم الكابيتول، أثارت الشكوك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بشأن إمكانية فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 أو حتى الترشح لولاية أخرى في البيت الأبيض.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتعليق على الرئيس السابق، إن "سلسلة" من التفاصيل المحرجة حول سلوك ترامب في الأسابيع التي سبقت 6 يناير 2021، وأثناء الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، ستضر بشدة بقدراته السياسية فى انتخابات 2024.

وقال السناتور: "لا أعتقد أنه سيرشح نفسه مرة أخرى وهذا أمر جيد، بسبب سلسلة الأحداث الكاملة"، مشيرًا إلى شهادة المساعدة السابقة فى البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون، بأن ترامب اندفع إلى أحد عملاء الخدمة السرية عندما رفض نقله إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأفادت تقارير إعلامية أن هاتشينسون ، أحد مساعدي رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ، يتعاون الآن مع تحقيق وزارة العدل في هجوم 6 يناير.

وقال عضو مجلس الشيوخ الثاني عن الحزب الجمهوري ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لا يريدون منه أن يكون مرشح الحزب لمنصب الرئيس مرة أخرى.

قال النائب: "يمكنني الاعتماد من جهة على عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يريدون دونالد ترامب أن يكون مرشحنا" ، مضيفًا: "يمكنني الاعتماد على عدد لا يتجاوز الإصبع الواحد".

وقال السناتور إن "التأثير التراكمي" لجلسات 6 يناير يلقي بثقله على قدرة ترامب على البقاء في عام 2024.

وعلنًا ، يتوقع قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن يواجه ترامب منافسة شديدة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024. ويعتقدون أن قبضة ترامب على الحزب تتراجع وسط استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة اهتمام الناخبين بحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (جمهوري من كنتاكي) للصحفيين مؤخرًا إن ترامب سيواجه "مجالًا مزدحمًا" لمنصب الرئيس.