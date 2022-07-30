اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:27 م
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توقيع الكشف الطبى على 2500 مواطن بالبدرشين ومنشأة القناطر بالجيزة مجانا

السبت، 30 يوليه 2022 12:32 م
توقيع الكشف الطبى على 2500 مواطن بالبدرشين ومنشأة القناطر بالجيزة مجانا قوافل طبية بالبدرشين ومنشأة القناطر بالجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية .
 
وتابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي تم تنظيمها علي مدار يومين بمراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
أوضح المحافظ، أن القافلة الأولي تم تنظيمها علي مدار يومين بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين، وقد قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1435 مواطنا، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك.
 
واطلع محافظ الجيزة علي تقريراً مفصلا عن فعاليات القافلة والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (الباطنة 196 حالة – الأطفال 202– النساء وتنظيم الأسرة  229 – الجلدية 221 – الأسنان 162 – المسالك 222 – العظام 201) . 

مؤكداً علي حرص المحافظة في استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القري والوحدات المحلية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. 
 
كما اطلع محافظ الجيزة علي نتائج القافلة العلاجية الشاملة التي تم تنظيمها بقرية اتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر والتي قدمت خدمات الكشف الطبي علي مدار يومي الجمعة والسبت لأكثر من 1065  مواطنا مع صرف الأدوية بالمجان للمرضي و تحويل الحالات التي تستدعي الي المستشفيات .
 
وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركه وللتعاون المثمر مع وزارة الصحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . 
                                             
من جهته أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، لافتا أن القوافل تتضمن أيضا عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ،أضرار ختان الإناث ) .
 
 
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القوافل الطبية

الجيزة

الصحةالبدرشين

منشاة القناطر



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