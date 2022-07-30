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تعليم بورسعيد: 367 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

السبت، 30 يوليه 2022 02:55 م
تعليم بورسعيد: 367 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن إمتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد قد إنطلقت  صباح اليوم وسط أجواء هادئة من خلال 3 لجان رئيسية تشمل جميع التخصصات.
 
وصرح وكيل الوزارة خلال تصريحات صحفية أن 367 طالبا وطالبة قد أدوا اليوم الإمتحان فى مادتى اللغة العربية بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية من إجمالى 391 طالبا وطالبة ممن لهم حق دخول الدور الثانى. 
 
وأشار الدكتور أكرم أن غرفة عمليات تعليم بورسعيد كانت على تواصل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مضيفا أن غرفة عمليات بورسعيد لم تتلقى أى شكاوى قد تعوق سير الإمتحانات فى يومها الأول.
 
وأكد وكيل الوزارة أن لجان إمتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021- 2022 تم تجهيزها وتعقيمها مسبقا بالإضافة إلى تأمينها بمعرفة مديرية أمن بورسعيد والأجهزة المعنية بالمحافظة متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

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