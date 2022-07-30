اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 06:05 م
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تطهير مبنى وزارة الرى والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم

السبت، 30 يوليه 2022 05:35 م
تطهير مبنى وزارة الرى والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم تعقيم مبانى
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تطهير مبنى الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والسلالم ودورات المياه والمسجد الملحق كأحد هذه الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
 
يأتى ذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري علي صحة العاملين بها.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار حرصها على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها، حيث تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه كأحد هذه الاجراءات.
 
وتم التشديد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .
 
يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بكافة قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات.
 
 

وزارة الرى

تطهيرات

كورونا

اجهزة الوزارة



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