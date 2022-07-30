تحريات حادث الطريق الدولى بالإسكندرية: سائق مقطورة فشل في التحكم بعجلة القيادة

الإسكندرية - أسماء على بدر

أثبتت تحريات المباحث فى حادث تصادم بين "مقطورة" و5 سيارات، تسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بالإسكندرية، أن قائد المقطورة فشل فى التحكم فى العربات بسبب انفجار الإطارات وانجرافها الى الطريق المقابل، ما تسبب فى تصادم السيارات بالمقطورة فى الطريق المعاكس، بالإضافة الى حدوث اتلافات فنية فى المقطورة.

وفى سياق آخر قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التصريح بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال ب 5 من السيارات في الاتجاه المعاكس، بالطريق الدولى شرق الاسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين بشأن الحادث.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بوقوع حادث تصادم عند مدخل الطريق الدولي 45 شرق الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم الى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص انه أثناء سير سبارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بالطريق المشار إليه، إنفجر أحد إطارتها مما أدى الى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وإنحراف السيارة وعبورها جزيرة منتصف الطريق بالإتجاه المعاكس وإصطدامها بعدد 5 سيارات .

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص فى الحال وإصابة 5 أخرين تم نقلهم الى المستشفى وتوفى منهم مصابين بمجرد وصولهما ليرتفع إجمالى الضحايا الى 5 متوفين، فيما يجرى علاج 3 مصابين بالمستشفى الأميرى الجامعى، ومصابين بمستشفى طوسون.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، فيما تجرى الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، إزالة أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها الى طبيعتها.