اليوم السابع
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تجديد اعتماد الأيزو بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

السبت، 30 يوليه 2022 05:57 م
تجديد اعتماد الأيزو بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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 نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001:2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV) وذلك للعام الثانى على التوالى، بعد اجتياز الشركة لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو القياسية الدولية.

 

وبهذه المناسبة هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بالشركة، موضحا أن نجاح الشركة الوطنية لخدمات للملاحة الجوية فى اجتياز كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصورة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني.

 

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن تجديد شهادة الأيزو يعد نجاحا يضاف إلى النجاحات التى حققتها شركة الملاحة الجوية ويؤكد قدرة الشركة وكفاءتها فى تطبيق كافة المعايير والمتطلبات الدولية، بما يضمن تقديم الخدمات الملاحية على الوجه الأكمل، مشيدًا بجهود جميع العاملين بالشركة فى الحصول على هذه الشهادة.

 

يذكر أن شهادة " الأيزو 2015 : 9001 " تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التى تقوم على تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى بما يحقق أفضل المستويات العالمية فى بيئة العمل.

 


مطار القاهرة

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الايزو



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