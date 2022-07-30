اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 06:06 م
أكرم القصاص
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المخابرات البريطانية: القوات الروسية أقامت جسرين عوامين بالقرب من خيرسون الأوكرانية

السبت، 30 يوليه 2022 04:00 م
المخابرات البريطانية: القوات الروسية أقامت جسرين عوامين بالقرب من خيرسون الأوكرانية القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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رجحت المخابرات البريطانية قيام القوات الروسية ببناء جسرين عوامين ونظام عبارات بالقرب من منطقة خيرسون الأوكرانية للتعويض عن الجسور الثابتة التي تضررت في الضربات الأوكرانية الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن تقرير للمخابرات البريطانية: "في منطقة خيرسون، من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد أنشأت جسرين عوامين ونظام عبارات للتعويض عن حقيقة تضرر الجسور القريبة في الضربات الأخيرة".

وذكر التقرير أن روسيا تصنف حاليًا المناطق التي سيطرت عليها أنها تخضع لـ"إدارة مدنية - عسكرية مؤقتة" ومن المرجح أن تجبر السلطات المحلية السكان على الكشف عن التفاصيل الشخصية من أجل تكوين سجلات التصويت.

 


المخابرات البريطانية

القوات الروسية

روسيا

خيرسون

اوكرانيا



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