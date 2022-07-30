اليوم السابع
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"القومى للبحوث الفلكية" يكشف آخر تفاصيل الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة

السبت، 30 يوليه 2022 06:45 م
"القومى للبحوث الفلكية" يكشف آخر تفاصيل الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مراقبة المعهد لصاروخ الفضاء الصيني CZ-5B R/B.

 

وأفاد التقرير بأن وفقًا لتقارير المتابعة التي يقوم بها المعهد، فهذا الصاروخ كعادة صواريخ "لونج مارش 5 ب" تتميز بدخول غير مُتحكم فيه، بينما المواقع المحتملة لسقوط الحطام هو بين خطى عرض 41 درجة شمالًا و41 درجة جنوبًا، ولهذا فمن المتوقع أن تكون معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروبا خارجة عن نطاق موقع السقوط.

 

وأشار التقرير إلى أن الصاروخ يتحرك على ارتفاع حوالى 160 كيلومتر وبسرعة 7.81 كيلومتر لكل ثانية، وتقع نقطتي الحضيض والاوج عند 148.9 كم و187.9 كم على الترتيب، ويتحرك الصاروخ في مداره ويقوم بدورة كاملة كل 88 دقيقة تقريبًا.

 

وأضاف التقرير أنه طبقًا لأحدث البيانات المُتعلقة بموعد سقوط الصاروخ، فمن المتوقع سقوطه اليوم السبت الموافق 30 يوليو عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش (+ أو - 1 ساعة).

 

وكانت حادثة مشابهة قد حدثت خلال شهر مايو 2020، وسقطت بقايا الصاروخ في المحيط الهندى ولم تتسبب أي أضرار على الأرض.

 

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يقوم حاليًا باستكمال شبكة الأرصاد الوطنية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والتي بدأها المعهد منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية عن طريق الاتحاد السوفيتى آنذاك، ويقوم حاليًا بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، لإنشاء محطة جديدة ضمن شبكة المحطات التي يمتلكها ويديرها المعهد، وسيكون مقر هذا المحطة بالمقر الرئيسي للمعهد بحلوان، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وجارى استكمال تركيب التلسكوبات وأجهزة الرصد، على أن يتم تدشينها بنهاية هذا العام، وتشتمل هذه المحطة على أدوات رصد بصري ورصد باستخدام أشعة الليزر.


البحوث الفلكيه

الصاروخ الصينى

الصاروخ الصينى التائه



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