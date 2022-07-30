"الشباب والرياضة" تنظم مهرجانا كشفيا لفرق الجوالة والجوالات ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، بالتعاون مع مراكز الشباب الفرعية تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مهرجانا لفرق الجوالة والجوالات بمقر المعسكر القومي للشباب شرق النيل، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذة نجوى صلاح، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بقيادة جيهان حنفي

قال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن المهرجان الذي نفذته إدارة الشباب بالمديرية، شهد مشاركة فرق الجوالة والجوالات من 12 مركز شباب "مدينة ناصر ، مدينة اهناسيا، عزبة رمزي، صلاح سالم ، مدينة ببا ، الشنطور، بدهل، بلفيا، الوقف، بياض العرب، المدينة شرق النيل، تلت"، وأسفر عن فوز عشيرة مركز شباب مدينة اهناسيا "جوالة "بالمركز الأول ، وفوز عشيرة مركز شباب مدينة ناصر"مرشدات" بالمركز الثاني.

شهد المهرجان حضور كل من: رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ، محمود بيومي منسق الجوالة بالمديرية ،القائد:محمد سيد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات ومسئول تنسيقيات الصعيد ، القائدمعتز حسن رئيس مجلس إدارة الكشافة الجوية بني سويف ورئيس تنسيقية بني سويف، القائد أحمد خليفة ممثلا عن فتيان الكشافة، القائد يوسف روماني ممثلا عن الكشافة الجوية والقائد هبة روبي ممثلاً عن المرشدات.