السعودية: ضبط 12 ألفا و632 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 12 ألفا و632 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 11 ألفا و595 مخالفا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 21 وحتى 27 يوليو الجاري، أسفرت عن ضبط 12 ألفا و632 مخالفا، منهم 7 آلاف و401 مخالف لنظام الإقامة و3412 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1819 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 233 شخصا، كما تم ضبط 35 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 57 ألفا و102 وافد مخالف منهم 53 ألفا و952 رجلا، و3 آلاف و150 امرأة، فيما تمت إحالة 45 ألفا و409 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3 آلاف و399 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11 ألفا و595 مخالفا.

وحذرت الداخلية السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء".