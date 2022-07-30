اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السجن مدى الحياة لـ"منتج الأفلام الوحشية" فى تنظيم "داعش"

السبت، 30 يوليه 2022 06:00 ص
السجن مدى الحياة لـ"منتج الأفلام الوحشية" فى تنظيم "داعش" مخرج تنظيم داعش الإرهابى محمد خليفة
وكالات

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم على الكندى من أصل سعودى محمد خليفة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع فى تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، والترويج لجرائمه الوحشية.

وقال المدعون الأمريكيون إن خليفة كان "شخصية بارزة" فى التنظيم، ووصفوه بأنه وراء "الدعايات الغزيرة" لـ"داعش".

وكتب المدعى العام الأمريكى أن خليفة لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية، التى يستخدمها "داعش" للتحريض على الهجمات والتجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين.

وبحسب المدعين، فإن التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابى، الذى خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه.

وجادل الادعاء فى مذكرته بالحكم بأن عقوبة السجن المؤبد "معقولة ومناسبة"، فى حين كان محامى خليفة يريد حكما بالسجن 20 عاما.

وغادر خليفة، وهو عامل فى مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 39 عاما ونشأ فى تورنتو، كندا عام 2013 متجها إلى سوريا، حيث تدرب واستخدم مهارته فى اللغة الانكليزية لسرد مقاطع فيديوهات الإعدامات فى التنظيم.

وظهر فى عام 2014، وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور ويطلقون النار على رجل راكع فى مؤخرة رأسه، وفى ديسمبر من عام 2019، أطلق النار على العديد من المقاتلين الأكراد المنخرطين فى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.


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