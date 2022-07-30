الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها (54) متهما، وبحوزتهم (31 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 57 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (36) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5971) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (449) قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين اعترفوا بارتكاب حادث.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (455) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - القليوبية- الغربية – الدقهلية – المنيا – الإسكندرية – السويس –كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – سوهاج - دمياط - البحرالأحمر- الأقصر - الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – أسوان – جنوب سيناء - مطروح) وبحوزتهم (285 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – ضرب) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1129) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف - رشاش - 121 بندقية آلية – 129 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 48 مسدس – 829 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة) وضبط (1343) قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (7 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (32) متهم إعترفوا بإرتكاب (17) حادث سرقات متنوعة وضبط (53) قضية أحداث، وكشف غموض (75) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (110) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (589745) حكم قضائى ، بينها (2407) حكم جناية ، و(211261) حكم حبس، و(294439) حكم غرامة، و(81638) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (27) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2925 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 394875 جنيه)، وضبط (19) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (358961 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (10078) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (970٫914) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (202) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (280,504 طن - 89473 ألف عبوة غذائية – 34050 قطعة) ، وكذا ضبط (55) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (21,560 طن "أرز – سكر" – 5000 رغيف خبز)، وضبط (4252) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (23,9 طن)، وضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (5,05 طن- 9477 عبوة)، وضبط (2524) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (260,816 طن – 75600 عبوة – 59305 قطعة)، وضبط (268) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (7247 عبوة)، وضبط (111) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (107,92 طن – 358761 لتر – 82200 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (5) قضايا فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (2 متهم) .. بمضبوطات بلغت (32 طن و 410 كيلو جرام أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (95234) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (80,378,975) مليون جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1516) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,761,605,380) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,103,024) مليون جنيه.

وفي قضايا الأموال العامة تم ضبط (35) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (101,347,706 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (81,447,706 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم ، إرتكبوا (4) وقائع سرقة، وضبط (1293) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي قضايا المصنفات تم ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (147) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال ألعاب إلإلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص) ، وكذا ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها).

وفي قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (503) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1438) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (297) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (162) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (92) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (820) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1243) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1370,543 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (67,659 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (34,640 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (11,815 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (3,570 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2 جرام)، و ( 12,919 ألف قرص مؤثر مخدر)، و (663 قرص ترامادول مخدر) و (150 قرص كبتاجون مخدر) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (13٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا بإجمالى (9) متهمين.. بمضبوطات بلغت(265 كيلو جرام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (767362) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (306864 مخالفة تجاوز السرعات المقررة)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (339 سيارة - 29 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8678) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (63) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (227) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (227) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مخالفة (16) منها، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3954) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (175) سائق منهم، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1351) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1752) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3309) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3833) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (42) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (175) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (555) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (731) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (27) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (50) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (524) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.