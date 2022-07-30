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الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل رحلة للطلاب وتهديهم كتبا إرشادية

السبت، 30 يوليه 2022 11:03 ص
الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل رحلة للطلاب وتهديهم كتبا إرشادية الحماية المدنية بالقاهرة
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من التلاميذ بإحدى الأكاديميات لتنمية القدرات البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.
   
وتم توزيع بعض الهدايا عليهم (أعلام - كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية)، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.
 
  ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

الحماية المدنية بالقاهرة

تنمية القدرات البشرية

رجال الحماية المدنية

الحرائق

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