اليوم السابع
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"التموين" تستعد لزيادة الدعم على البطاقات للفئات الأكثر احتياجا

السبت، 30 يوليه 2022 01:25 م
"التموين" تستعد لزيادة الدعم على البطاقات للفئات الأكثر احتياجا بطاقة التموين - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستعد  وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي  للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيها شهريا  للأسرة و لعدد 9.1 مليون أسرة ،سيتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
 
وتقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ 9.1 مليون أسرة من أصل 23 مليون أسرة من مستفيدي البطاقات التموينية، وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة" أو  معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.
 
ويستمر صرف مبلغ الدعم الإضافي إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لمدة ستة أشهر لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم وانتهاء الموجة التضخمية، وذلك لإعانتهم على أعباء الحياة ، بحيث يصرف أصحاب ومستفيدي البطاقة التموينية سلع المقررات التموينية المخصصة له، بالإضافة إلى سلع إضافة بقيمة 100 جنيه على مدار الستة أشهر.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان  تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التي ليس لها بطاقات صرف،  وسنقوم بعمل بطاقات لها في أسرع وقت ممكن وسيتم تسليمها إليها وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق في نهاية شهر أغسطس ؛ حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجسيتية. 
 
 

التموين

الرئيس السيسي

دعم بطاقات التموين

بطاقات التموين

بطاقة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين



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