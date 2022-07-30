التصريح بدفن جثث 5 أشخاص بحادث الطريق الدولى.. والنيابة تطالب بسرعة التحريات

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التصريح بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال بـ 5 من السيارات في الاتجاه المعاكس، بالطريق الدولى شرق الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين بشأن الحادث.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بوقوع حادث تصادم عند مدخل الطريق الدولي 45 شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم الى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص انه أثناء سير سبارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بالطريق المشار إليه، إنفجر أحد إطارتها مما أدى الى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها،وإنحراف السيارة وعبورها جزيرة منتصف الطريق بالإتجاه المعاكس وإصطدامها بعدد 5 سيارات.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص فى الحال، وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم الى مستشفيات الأميري الجامعي وطوسون، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.